На Среднем Урале автобус с артистами Театра кукол разбился в ДТП: есть погибшие

На Среднем Урале полиция устанавливает все обстоятельства ДТП с автобусом Театра кукол. В результате аварии есть жертвы.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в ночь с субботы на воскресенье в Свердловской области произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащем Театру кукол города Краснотурьинска. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда "скорой помощи" два актера, находившихся в салоне автобуса – женщины 1985 и 1997 годов рождения.

Еще один их коллега, мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД территориального ОВД.

Тревожное сообщение о случившемся поступило в дежурную часть полиции в 23.00 от фельдшера "неотложки".

"ЧП случилось на 289 км автодороги "Екатеринбург – Серов". По предварительным данным, водитель грузовика "Ман" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом, который двигался во встречном направлении. Тягач принадлежит кушвинскому молочному предприятию, он возвращался в свой город из Серова без груза. Автобус перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск группу артистов численностью 16 человек.

Грузовым автомобилем управлял мужчина1971 года рождения. Сотрудниками ДПС он был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Злостным нарушителем ПДД не является, судя по базе данных. По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии и опрашивают очевидцев. По итогам тщательного разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

Прокуратура Новолялинского района взяла на контроль проверку в связи с гибелью в ДТП актеров Театра кукол Краснотурьинска. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, известно, что артисты возвращались с гастролей из Первоуральска.

"Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту", - отметили в ведомстве.