Минюст РФ включил в реестр иноагентов шесть журналистов
Минюст РФ включил шесть журналистов в реестр СМИ-иноагентов. Информация опубликована на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.
В список включен кинокритик Антон Долин, журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина. В реестр физлиц-иноагентов внесли Тихона Дзядко и Киру Ярмыш.
Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включили движение "Весна".