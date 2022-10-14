В Белгороде после обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на подстанции

В Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на подстанции. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Здесь также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - сообщил Гладков.

В настоящий момент огонь уже ликвидирован.