14 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: Вячеслав Гладков

В Белгороде после обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на подстанции

В Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на подстанции. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Здесь также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - сообщил Гладков.

Пожар в Белгороде на подстанции после обстрела(2022)|Фото: Вячеслав Гладков

Пожар в Белгороде на подстанции после обстрела(2022)|Фото: Вячеслав Гладков

В настоящий момент огонь уже ликвидирован.

 

Теги: пожар, подстанция, обстрел ВСУ



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