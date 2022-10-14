В Казани открыли первый транспортно-пересадочный узел. На очереди Южно-Сахалинск

Российские города постепенно перенимают мировой транспортный тренд по возведению транспортно-пересадочных узлов. Так, в Казани на этой неделе открылся первый ТПУ «Компрессорный», на месте которого раньше находились лишь касса и платформа для электричек. Как сообщает «Бизнес Онлайн», проект на паритетных началах реализовали ОАО «РЖД» и власти Татарстана. Стоимость проекта составила 386 млн рублей. Ожидается, что пассажиропоток узла составит 2,3 тысячи человек в сутки.

Пока ТПУ объединяет платформу пригородных электричек, автобусную остановку и парковку. В перспективе в его состав включат станцию метро. Пересадочный узел оборудован wi-fi, интеллектуально-развлекательной системой и даже системой аромамаркетинга – открыто голосование, чтобы пассажиры сами выбрали, как будет пахнуть в здании. Интересен и дизайн помещения: стены украшены мхом и другими растениями, которые поместили под стеклом.

Особое внимание авторы проекта уделили маломобильным группам населения, адаптировав под них ТПУ. Здание узла и тоннель оснастили пандусами, а у касс занизили подоконники. Лифт сделали удобным для пассажиров с тяжелыми сумками и колясками. Также в ТПУ оборудовали санузел.

Пересадочные узлы заработают в ближайшее время и в Южно-Сахалинске, где они были построены в рамках транспортной реформы и для удобства пересадки пассажиров с поездов на городские автобусы. Первый ТПУ заработает на площади возле железнодорожного вокзала, второй – в районе «Дальнее». Причем у пассажиров появится возможность с помощью транспортной карты бесплатно пересаживаться с железнодорожного транспорта на автобусы в течение 30 минут.

Подобные пересадочные узлы сегодня строят по всей стране. Толчок к их развитию дала Москва, где успели построить уже более 40 ТПУ, значительно облегчив жизнь местных жителей и снизив транспортную нагрузку на дороги. Например, в Новосибирске под эти цели летом 2022 года выделили землю в 1,8 гектара в Академгородке. Здесь будут строить ТПУ «Университетский проспект». Он будет включать конечную остановку транспорта и платформу для электричек, что позволит жителям района добираться до центра города за 35 минут.

Масштабные планы по развитию пересадочных узлов имеет Иркутск. В генплане города предусмотрены ТПУ «Аэропорт Иркутск», ТПУ «ст. Иркутск-Пассажирский», ТПУ «ст. Иркутск-Сортировочный» и ТПУ «Центр». Претворяя эти планы в жизнь, власти рассчитают на улучшение дорожной ситуации в городе.

В Самаре завершают проектирование ТПУ «Пятилетка», который построят в районе действующей железнодорожной платформы Пятилетка и выхода станции метро «Кировская». Там же, на месте рынка, планируют создать автовокзал, построить подземный переход и обустроить перехватывающие парковки. Стройка может быть начата уже в следующем году. А в Екатеринбурге два года назад начали строительство ТЦ «Золотой», который объединит метро, автовокзал и большую наземную перехватывающую парковку – ее обещают сделать бесплатной.

Значительно отстает от регионов Петербург, где планы по строительству 61 пересадочного узла так и не обрели реальные очертания. На ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение с инвестором – компанией «Мегалайн», которая предложила для возведения пилотных ТПУ девять станций метро, включая «Гражданский проспект», «Дыбенко» и «Парнас». Компания собиралась применить московский опыт развития транспортной инфраструктуры.

«В столице такие хабы строят уже давно, они показали свою эффективность, в том числе и экономическую. Например ТПУ «Рассказовка» соединяет одноименную станцию метро, остановки общественного транспорта, ЖК «Городские истории» с детсадом, многофункциональный комплекс «Сказка» с МФЦ. Суть идеи – объединить несколько видов транспорта в одном узле. Пассажиры смогут комфортно пересаживаться по системе «сухих ног», – рассказывал глава «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Однако впоследствии городские власти отказались от идеи и развернули транспортную реформу, которая, судя по отзывам пассажиров, не привела к улучшению ситуацию на дорогах и не сделала комфортнее общественный транспорт.

Зато планы по строительству ТПУ сегодня имеются у Ленобласти. Первый проект узла в Сертолово она реализует совместно с РЖД, а второй – вместе с «Мегалайн» в соседнем с Петербургом Кудрово. Узел включит в себя автовокзал, остановки общественного транспорта, парковку и коммерческие помещения, а в будущем туда еще и протянут метро.