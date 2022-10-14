Челябинский омбудсмен попросила Минобороны РФ дать отсрочку мобилизованным многодетным отцам

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась в Минобороны РФ с просьбой принять нормативно правовой акт, закрепляющий право на отсрочку на военную службу по мобилизации граждан, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

"Право на отсрочку гражданам, не указанным в Федеральном законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", может быть дано Указом президента Российской Федерации. В настоящее время соответствующий Указ о праве на отсрочку для отцов, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет, не принят", - написала она на своей странице в соцсети.

Омбудсмен считает, что необходимо принять нормативно правовой акт и распространить его действия на правоотношения с 21.09.2022.

"В противном случае семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, в которых отцы уже мобилизованы в настоящее время, оказываются в неравном и, следовательно, несправедливом положении", - подчеркнула она.