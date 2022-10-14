14 Октября 2022
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Песков: Новой волны мобилизации нет

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Армия и ВПК СЗФО
Фото: Накануне.RU

Губернатор Псковской области призвал "не мобилизовывать всех, кто попадается под руку"

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание региональной призывной комиссии. Он напомнил, что "частичная мобилизация должна проводиться с умом, в соответствии со всеми установленными критериями".

"Не нужно забирать всех, кто попадется под руку. Негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не надо в 1%, который подпадает под мобилизацию, пытаться включать "Учителя года" дефицитного предмета, единственного в районе детского тренера, узкоспециализированных работников, предпринимателей, которые единственные доставляют продукты в отдаленные населенные пункты. Нам нужно сохранить нашу экономику, чтобы была возможность помогать военнослужащим, мобилизованным и их семьям", - цитирует Ведерникова официальный портал администрации области.

Отметим, на этом фоне президент Владимир Путин заявил о том, что уже мобилизовано 222 тыс. россиян, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться.

"Минобороны в начале предполагало меньше [мобилизовать], не 300 тыс. человек. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало, в обозримом будущем не вижу необходимости", - сообщил журналистам глава государства, подводя итоги двухдневного визита в Астану.

Он добавил, что "бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями".

"Только когда начали проводить это все, все это выявилось", - отметил Путин.

Теги: Михаил Виноградов, Псков, мобилизация



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