14 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации сургута

Полиция поймала таксиста, скрывавшегося после убийства три года

Правоохранительные органы нашли и задержали таксиста, подозреваемого в убийстве знакомого. Мужчина скрывался три года, однако попался, когда отправился сдавать анализы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, инцидент произошел 30 января 2019 года. По версии следствия, Дудин выпивал вместе со знакомым Шумковым, однако в ходе беседы возникли спорные вопросы и первый ударил второго ножом в грудь. В результате Шумков погиб на месте происшествия, а таксист, осознав содеянное, подался в бега, после чего и был объявлен в розыск.

Все три года правоохранители искали екатеринбуржца, и наконец, на третий год подозреваемый расслабился - стал пользоваться телефоном, свободно гулять по улицам. Очередная прогулка до частной клиники 23 августа 2022 года обернулась для Дудина задержанием.

"Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Эта известная фраза, как нельзя лучше, подходит к истории, о которой идет речь. Подозреваемый долгое время скрывался от следствия, но, в конце концов, сыщики уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вычислили и задержали его. В настоящее время он содержится под стражей в ожидании приговора. Представители МВД личность погибшего установили быстро. Им оказался местный житель по фамилии Шумков, 1964 г.р. Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин Дудин. В его криминальной биографии уже были такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и т.д. 3 года он находился в розыске, но уйти от уголовной ответственности ему не удалось", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свою вину екатеринбуржец признал частично, отметив, что защищался. Несмотря на это следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: таксист, Екатеринбург, розыск, убийство



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