14 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

16 тысяч мобилизованных уже на фронте - Путин

Около 16 тысяч мобилизованных уже находятся в боевых подразделениях, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, всего мобилизовано с 21 сентября 222 тысячи россиян. 33 тысячи из них уже попали в подразделения ВС.

Главе государства задали вопрос о том, почему мобилизованные две-три недели назад уже начали попадать на фронт и даже погибать там.

"Линия соприкосновения 1100 км, держать ее контрактниками практически невозможно", - заявил Путин о причинах мобилизации.  

"Все мобилизованные должны пройти подготовку. 222 тысячи в частях-формирователях. 5-10 дней там подготовка. Затем они поступают в боевые части, там подготовка 5-15 дней. Следующий этап – уже в войсках, принимающих участие в боевых действиях. Но по минимальным значениям попадание на фронт уже возможно.33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, 16 тысяч в подразделениях боевых", - сообщил журналистам президент.

Он добавил, что если возникают вопросы о гибели неподготовленных мобилизованных, то Совбезу РФ будет дано поручение провести "инспекцию подготовки мобилизованных граждан".

Теги: мобилизация, подготовка, фронт, погибшие, владимир путин



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