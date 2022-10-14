16 тысяч мобилизованных уже на фронте - Путин

Около 16 тысяч мобилизованных уже находятся в боевых подразделениях, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, всего мобилизовано с 21 сентября 222 тысячи россиян. 33 тысячи из них уже попали в подразделения ВС.

Главе государства задали вопрос о том, почему мобилизованные две-три недели назад уже начали попадать на фронт и даже погибать там.

"Линия соприкосновения 1100 км, держать ее контрактниками практически невозможно", - заявил Путин о причинах мобилизации.

"Все мобилизованные должны пройти подготовку. 222 тысячи в частях-формирователях. 5-10 дней там подготовка. Затем они поступают в боевые части, там подготовка 5-15 дней. Следующий этап – уже в войсках, принимающих участие в боевых действиях. Но по минимальным значениям попадание на фронт уже возможно.33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, 16 тысяч в подразделениях боевых", - сообщил журналистам президент.

Он добавил, что если возникают вопросы о гибели неподготовленных мобилизованных, то Совбезу РФ будет дано поручение провести "инспекцию подготовки мобилизованных граждан".