14 Октября 2022
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Фото: форум Утро

В Бурятии простятся с местным жителем: мобилизовали 22 сентября, погиб 4 октября

В бурятском Новоильинске простятся с местным жителем Андреем Пичуевым, погибшим в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает местная газета "Вперед".

39-летний мужчина всю жизнь жил в Бурятии, в начале нулевых прошел срочную службу, участвовал в КТО на Северном Кавказе, а после работал в органах внутренних дел.

С 2008 года жил в селе Новоильинском, тут же работал, женился, у него остались  жена, двое сыновей, брат и мать. "Был открытым и дружелюбным человеком", - пишет издание.

22 сентября 2022 года был призван по повестке на частичную мобилизацию граждан. Погиб 04.10.2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины.

Теги: бурятия, мобилизация, похороны



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