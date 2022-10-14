В Бурятии простятся с местным жителем: мобилизовали 22 сентября, погиб 4 октября

В бурятском Новоильинске простятся с местным жителем Андреем Пичуевым, погибшим в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает местная газета "Вперед".

39-летний мужчина всю жизнь жил в Бурятии, в начале нулевых прошел срочную службу, участвовал в КТО на Северном Кавказе, а после работал в органах внутренних дел.

С 2008 года жил в селе Новоильинском, тут же работал, женился, у него остались жена, двое сыновей, брат и мать. "Был открытым и дружелюбным человеком", - пишет издание.

22 сентября 2022 года был призван по повестке на частичную мобилизацию граждан. Погиб 04.10.2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины.