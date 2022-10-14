14 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба Минпромторга

Производство пищевого оборудования в России выросло на 12% за восемь месяцев этого года

Президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин во время выступления на VI Форуме пищевого машиностроения отметил, что пищевое машиностроение — важная и перспективная отрасль, которая в последние годы показывает положительную динамику. С 2018 по 2021 год производство пищевого оборудования в России выросло на 65%, с 53,4 до 88 млрд руб. Рост выпуска продукции пищевого машиностроения с января по август 2022 г. составил 12%. Доля отечественных производителей на внутреннем рынке за этот же период увеличилась с 40,6% до 55,6%.

Одна из существенных мер поддержки отрасли — Постановление № 823, но механизм недостаточно финансируется. В 2022 году предусмотрены средства в размере 1,6 млрд руб., в 2023 году – 1 млрд руб. При этом необходимое ежегодное финансирование оценивается в 2 млрд руб. в 2023 году и не менее 2,5 млрд руб. в 2024-2025 годах.

Среди негативных факторов, влияющих на развитие отрасли, эксперт отметил низкий платежеспособный спрос, рост себестоимости продукции пищевого машиностроения, высокую зависимость от импорта компонентов, отсутствие оборотных средств у машиностроительных предприятий.

Как считает промышленник, для развития отрасли, помимо увеличения финансирования Постановления №823, необходимо предусмотреть через Минсельхоз России программы льготного кредитования потребителей тех российских машин и оборудования для пищевой промышленности, которые соответствуют Постановлению №719. Важно предоставлять машиностроительным предприятиям и перерабатывающим производствам кредиты со ставкой 0-1%, увеличить пошлины на импортное оборудование, аналоги которого производятся в России. Нужно предусмотреть и механизм предоставления производителям субсидий в виде грантов на развитие производства комплектующих для машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с объемом финансирования из федерального бюджета в 2022-2026 гг. в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно.

Теги: Константин Бабкин, пищевое машиностроение



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