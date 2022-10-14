В Елань привезли 20 тысяч комплектов посуды и 50 спальников для мобилизованных

Мобилизованным, находящимся в Елани, привезли очередной гуманитарный груз. В нем 20 тыс. комплектов одноразовой посуды (ложка, миска и кружка), а также 50 спальников для разведчиков и снайперов. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы Максим Иванов.

Посуду для приема пищи в полевых условиях и на стрельбах помог закупить депутат Госдумы Лев Ковпак, мешки - компания АМАК. Иванов также посетил полевую пекарню - вопрос с аккумулятором для техники был оперативно решен.

"На участке метания боевых гранат встретились с мобилизованными из Курганской области. По-честному поговорили. Настрой хороший. У них было пожелание: не хватает разгрузок. На месте созвонился с коллегой, депутатом Госдумы от Курганской области Александром Ильтяковым. Договорились, что решим вопрос по разгрузкам. Вопросов в Елани много. Решаем в рабочем порядке. Всё для фронта. Всё для победы!" - рассказал депутат.

Он также добавил, что сейчас решается вопрос по строительной технике, чтобы разровнять участки на танковом полигоне.

Напомним, накануне в учебный центр Елани прибыли инструкторы по боевой подготовке из Курганской области. Помимо этого, правительство Зауралья также направило в УЦ медиков, которые обучат мобилизованных технической медицине. При этом из учебного центра вернулось порядка 700 мобилизованных.