Турчак объяснил вывоз людей из Херсонской области: "Существует угроза затопления территории"

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак объяснил, зачем жителям Херсонской области уезжать в другие регионы России.

"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения", - заявил Турчак.

Он не сообщил, идет ли речь о выезде всех граждан (что можно было бы назвать эвакуацией).

Ранее власти Херсонской области заявили, что об эвакуации речи не идет, при этом жителям региона настоятельно рекомендуют поехать в другие регионы "на отдых", просят власти РФ помочь с организацией такого "отдыха".

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял, что украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.