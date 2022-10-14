14 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Турчак объяснил вывоз людей из Херсонской области: "Существует угроза затопления территории"

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак объяснил, зачем жителям Херсонской области уезжать в другие регионы России.

"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения", - заявил Турчак.

Он не сообщил, идет ли речь о выезде всех граждан (что можно было бы назвать эвакуацией).

Ранее власти Херсонской области заявили, что об эвакуации речи не идет, при этом жителям региона настоятельно рекомендуют поехать в другие регионы "на отдых", просят власти РФ помочь с организацией такого "отдыха".

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял, что украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.

Теги: андрей турчак, херсонская область, эвакуация



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