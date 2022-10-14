14 Октября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской области

Жанна Рябцева ответила на сообщение о розыске за "посягательство на целостность Украины"

Депутат Госдумы от Свердловской области прокомментировала сообщение о том, что ее объявили в розыск за "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Подобные заявления рассмешили парламентария, о чем она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

"Учитывая то, что нахожусь давно под санкциями, было даже немного смешно. Значит, будет референдум и в Хмельницкой области. Все, конечно, с их стороны интересно, но будет еще интереснее, если они не прекратят делать то, что они продолжают делать с мирным населением Донбасса", - заявила Рябцева.

Напомним, что не так давно депутат ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о не готовности вести переговоры с Россией. Рябцева посоветовала Зеленскому "подумать хорошенько".

Ранее парламентарий заявляла, что Россия будет восстанавливать пострадавшие города Украины. По ее словам, действия фашистов не останутся безнаказанными и "ни один не уйдет от возмездия".

Теги: Рябцева, розыск, Украина



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