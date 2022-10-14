В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу после ДТП

В Екатеринбурге ГИБДД выясняет обстоятельства аварии, в которой пострадал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня днем на улице Восстания. По предварительной информации, женщина-водитель "Киа Спектра" при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с "Тойотой Лэнд Крузер", которая ехала прямо. В результате пострадал пассажир "Киа" – двухлетний мальчик, который сидел в детском кресле. При столкновении сработала подушка безопасности, об которую ударился ребенок. Его доставили в больницу.

Полицейские установили, что автомобилем "Киа Спектра" управляла 28-летняя мать мальчика со стажем вождения в восемь лет. Сама водитель пояснила, что при повороте налево не убедилась в отсутствии приближающейся машины.

За рулем "Тойота Лэнд Крузер" был 45-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он рассказал, что был уверен, что "Киа" уступит ему дорогу. Однако она стала поворачивать налево, в результате чего и произошло столкновение.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.