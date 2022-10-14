ВСУ выпустили две ракеты по порту Мариуполя

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в небе над Мариуполем. Удары пытались нанести по территории Мариупольского торгового порта.

"Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны, - говорится в Telegram-канале местных властей. - По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры".

Пострадавших и разрушений в результате попытки ракетного удара нет.