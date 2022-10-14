12 работников Челябинского кузнечно-прессового завода ушли добровольцами в зону СВО

С Челябинского кузнечно-прессового завода ушло 12 человек в рамках частичной мобилизации, сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я знаю, что с ЧКПЗ ушло12 человек. Все добровольцы", - рассказал он в эфире "Большой редакции".

Напомним, в марте попавший под санкции Евросоюза депутат Госдумы Валерий Гартунг вышел из состава акционеров Челябинского кузнечно-прессового завода. Его доля в уставном капитале и акции перешли супруге Марине Гартунг.