14 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Курганская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале задержали мужчин, дважды пытавшихся взломать банкоматы

Полицейские задержали членов банды, которая хотела похитить деньги из банкоматов. Злоумышленники действовали в Зауралье и Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Курганской области, в августе этого года в одном из населенных пунктов Далматовского района произошла попытка кражи средств из банкомата, стоявшего внутри магазина. Преступники ночью пытались с помощью болгарки взломать банкомат, где лежало более 4,5 миллионов рублей. Однако болгарка сломалась, а на технике сработала сигнализация. В итоге бандиты скрылись ни с чем.

Сыщики установили личности злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались, а также отследили их путь. Подозреваемыми оказались двое 44-летних жителей Свердловской области и 33-летний челябинец. Также полицейским стало известно, что они пытались совершить аналогичное хищение в Нижнем Тагиле.

В результате двое преступников были задержаны на Среднем Урале. Оба мужчины заключены под стражу. Возбуждено дело по статье УК РФ "Покушение на кражу". Незадачливым взломщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: банкоматы, банда, полиция



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