На Среднем Урале задержали мужчин, дважды пытавшихся взломать банкоматы

Полицейские задержали членов банды, которая хотела похитить деньги из банкоматов. Злоумышленники действовали в Зауралье и Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Курганской области, в августе этого года в одном из населенных пунктов Далматовского района произошла попытка кражи средств из банкомата, стоявшего внутри магазина. Преступники ночью пытались с помощью болгарки взломать банкомат, где лежало более 4,5 миллионов рублей. Однако болгарка сломалась, а на технике сработала сигнализация. В итоге бандиты скрылись ни с чем.

Сыщики установили личности злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались, а также отследили их путь. Подозреваемыми оказались двое 44-летних жителей Свердловской области и 33-летний челябинец. Также полицейским стало известно, что они пытались совершить аналогичное хищение в Нижнем Тагиле.

В результате двое преступников были задержаны на Среднем Урале. Оба мужчины заключены под стражу. Возбуждено дело по статье УК РФ "Покушение на кражу". Незадачливым взломщикам грозит до 10 лет лишения свободы.