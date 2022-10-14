Работники Новгородского металлургического завода помогли в зарыблении озера Ильмень

Сотрудники Новгородского металлургического завода (входит в РМК) выпустили молодь судака в озеро Ильмень. Предприятие уже не первый год помогает восстанавливать рыбные запасы водоёмов.

Как сообщили в пресс-службе РМК, сеголеток привезли в специальных ёмкостях, которые для комфортной транспортировки были наполнены водой и кислородом. Рыба выращена на Никольском рыборазводном заводе имени В. П. Врасского. Он является старейшим в России, рыбу здесь разводят с 1854 года.

В Новгородской области подобная акция проходит уже девятый раз подряд. Весной прошлого года новосёлами озера Велье стали 100 000 мальков щуки, а осенью в озеро Ильмень выпустили сеголеток судака. В июне этого года в реку Шелонь было выпущено 70 000 мальков щуки. В 2020 году – в деревне Взвад в озеро было отпущено около трёх с половиной тысяч сеголеток судака.