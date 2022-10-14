14 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первые экодома в Свердловской области установят в Нижнем Тагиле

Два первых экодома в Свердловской области будут установлены в Нижнем Тагиле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на компанию "Рифей".
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Так, экодом "Народный" разместится рядом со въездом в парк со стороны улицы Красноармейская. А экодом "На Гальянке" появится при въезде на парковочную зону гипермаркета "Лента" со стороны Луганского проспекта. Планируется, что такие дома станут образовательными центрами, а также пунктами приема чистого вторичного сырья для экологически сознательных тагильчан.

В экодомах жители города смогут встречаться с экспертами, участвовать в мастер-классах и других активностях. Здесь можно будет сдать около 10 видов очищенного от загрязнений вторичного сырья, в том числе текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт разных цветов, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки.

В конце октября будущие экодома доставят в Нижний Тагил. Монтаж будет проходить на участках, выделенных для их размещения. В данный момент решаются вопросы технического присоединения домов к электросетям, также идет набор сотрудников.

Теги: экодома, установка, Нижний Тагил



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