В Челябинске из-за коммунальной аварии без воды остались жители микрорайона Чурилово

В Челябинске в микрорайоне Чурилово при проведении строительных работ был поврежден водовод. В результате без воды остались жилые дома и социальные учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Водовод повредили в районе дома 35 по улице Трашутина. В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения.

Без воды остались 122 многоквартирных и 100 частных домов, семь детских садов, школа и 12 административных зданий. В социальных учреждениях создан запас воды, для жителей организован подвоз питьевой воды. Работы по заполнению водовода планируется начать к 14 часам.