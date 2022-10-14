14 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске из-за коммунальной аварии без воды остались жители микрорайона Чурилово

В Челябинске в микрорайоне Чурилово при проведении строительных работ был поврежден водовод. В результате без воды остались жилые дома и социальные учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Водовод повредили в районе дома 35 по улице Трашутина. В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения.

Без воды остались 122 многоквартирных и 100 частных домов, семь детских садов, школа и 12 административных зданий. В социальных учреждениях создан запас воды, для жителей организован подвоз питьевой воды. Работы по заполнению водовода планируется начать к 14 часам.

Теги: Чурилово, авария, вода,



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