Нарышкин: У России есть разведданные по диверсии на "Северных потоках"

Российская сторона обладает разведданными по диверсии на "Северных потоках", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Данные есть, но конкретизировать не буду", - сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия направила ходатайства об участии в расследовании диверсий на газопроводе "Северный поток" трем странам – Германии, Швеции и Дании. При этом перечисленные страны не спешат привлекать российскую сторону.