14 Октября 2022
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Политика
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Почти 500 сотрудников свердловских школ отстранили из-за кишечной инфекции

Порядка 500 человек из персонала свердловских школ перед началом учебного года отправили домой из-за обнаружения острых кишечных инфекций. Сотрудники являлись бессимптомными носителями инфекции: ротавирусной - 327 человек и норовирусной - 141 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

"6тыс. 195 работников пищеблоков детсадов (носителями ротавирусной инфекции оказались 72 человека (1,1%), норовирусной инфекции – 30 сотрудников (0,5%); 5тыс. 773 работника пищеблоков общеобразовательных организаций: ротавирусы обнаружены у 53 человек (0,9%), норовирусы - у 34 человек (0,6%); 22тыс. 507 воспитателей и помощников воспитателей в ДОО: ротавирусы обнаружены у 202 человек (0,9%), норовирусы - у 77 человек (0,3%)", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Таким образом, благодаря своевременному вмешательству, в регионе удалось предотвратить около 460 случаев групповой заболеваемости ОКИ вирусной этиологии в детских организациях. На сегодняшний день весь персонал прошел лечение и вернулся здоровым в детские коллективы.

Всего в регионе с начала года было зафиксирована 21 тыс. случаев кишечной инфекции, что на 7% ниже среднего многолетнего уровня.

Специалисты Управления Роспотребнадзора держат на контроле вакцинопрофилактику управляемых кишечных инфекций и среди декретированных групп, и всего населения. Для сохранения здоровья населения эксперты настаивают на увеличении охвата прививками от гепатита А и ротавирусной инфекции среди детей.

Теги: кишечная инфекция, ротовирус, норовирус, школа



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