14 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России выросло количество тех, у кого "действия властей вызывали недовольство и возмущение"

Фонд "Общественное мнение" опубликовал данные опроса, согласно которым, снизился рейтинг главных институтов власти.

Опрос "ФОМнибус" состоялся 7-9 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем поучаствовали 1,5 тыс. респондентов. С 53 (25 сентября) до 55% выросло количество тех, кому не приходилось слышать от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. При этом обратный показатель (тех, кто, соответственно, слышал от окружающих критические высказывания) снизился с 43 (25 сентября) до 42%.

С 29 (25 сентября) до 31% выросло количество опрошенных, у которых действия властей вызывали недовольство и возмущение. Количество тех, у кого работа власти не вызывала указанных чувств, снизилось с 64 (25 сентября) до 61%. Также респондентам задавали такой вопрос: "Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?". Спокойное преобладает у 28% опрошенных (2 октября было 26%), тревожное – у 67% (2 октября было 70%).

Теги: Фонд, Общественное мнение, рейтинг, опрос



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