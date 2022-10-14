Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России в карабахском конфликте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.

Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху.

Президент Франции ранее заявил, что Москва якобы использует конфликт для дестабилизации Южного Кавказа.

"Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта", - сказал российский лидер, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон.

При этом Путин подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции, передает ТАСС.

Накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. Он пояснил, что всегда ответственно подходит к своей миссии и будет созваниваться с российским лидером всегда, когда возникнет необходимость, пишет Regnum.