14 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф

Строительство развязки у "Калины" в Екатеринбурге презентовали на международной выставке в Казани

В Казани презентовали строительство развязки у "Калины" в Екатеринбурге. Проект представил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, сообщили Накануне.RU в мэрии уральской столицы. Презентация прошла в рамках X Международной специализированной выставки-форума "Дорога-2022".

"На выставке мы представили опыт строительства крупнейших современных объектов, которые реализуются в регионе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря федеральному финансированию мы на два года раньше плана запустили движение по замыкающему участку ЕКАД, а также смогли приступить к строительству современной развязки возле концерна "Калина", которая имеет ключевое значение для столицы Урала", – рассказал Василий Старков.

Развязка у концерна "Калина" соединит сразу Октябрьский, Кировский и Чкаловский районы, в которых на сегодняшний день проживает 680 тыс. горожан. На ул. Комсомольская строители уже возводят несущие конструкции, вбивают сваи, монтируют опоры и укладывают балки. Таким образом, объект уже готов более, чем на 20%. Два новых путепровода пройдут вдоль действующего, который, как отметили в мэрии, уже давно не справляется с возросшим трафиком. Далее последует реконструкция старого моста, которая начнется сразу после завершения над правой и левой эстакадами.

Также на выставке в режиме ВКС открыли после капитального ремонта расширенный участок Пермского тракта вблизи Ачита. 15 км буквально новой дороги станет частью трассы "Казань – Екатеринбург". Капитальный ремонт дороги Р-242 продолжается на 139 км, благодаря чему до 2024 года вся трасса в границах Свердловской области станет четырехполосной.

Напомним, реконструкция дорожной развязки у концерна "Калина" может быть завершена уже к концу 2023 года. Это на год раньше, чем предусматривал контракт изначально. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на строительство развязки было направлено 500 млн руб.

Теги: Казань, Екатеринбург, Калина, выставка



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