В Челябинской области задержали подозреваемого в краже 930 кг металла из вагона

В Челябинской области задержали местного жителя, подозреваемого в краже 930 кг металла из вагона грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Установлено, что он сбросил металлолом из полувагона грузового поезда во время его стоянки на станции Кунашак, который он планировал сдать в пункт приема металлолома.

Когда он попытался скрыться с места преступления, его задержали и доставили в полицию. Металлолом был изъят. Ущерб оценивается в 19 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.