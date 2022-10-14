Топ-менеджеров московских ресторанов призывают в рамках мобилизации

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.ru

Топ-менеджеров московских ресторанов призывают в рамках мобилизации

Объявленная в России частичная мобилизация практически не отразилась на работе сферы гостеприимства. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила президент Федерации ревизоров гостеприимства Галина Драгни.

По ее словам, часть сотрудников московских ресторанов уже призвали в рамках мобилизации. Причем некоторые из них занимают руководящие должности.

"Я общаюсь со многими рестораторами в Москве. И топ-менеджмент в различных ресторанах премиум и среднего класса, действительно, будет призван. Но есть заместители, поэтому мы не расстраиваемся. Работа уже идет. Рестораны и отели продолжают работать, так что все как и было", - рассказала Драгни.

Как добавила ведущий эксперт по классификации отелей в России Ирина Дорошенко, она также занимается подготовкой кадров и обучением специалистов в сфере гостеприимства.

"Могу сказать, что в отелях большинство работников – девушки. Поэтому мы не почувствовали на себе каких-то проблем", - отметила Дорошенко.

Ранее сообщалось, что за три недели мобилизации российские рестораны потеряли от 10 до 30% гостей и выручки.

Теги: мобилизация, рестораны, призыв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети