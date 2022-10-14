Топ-менеджеров московских ресторанов призывают в рамках мобилизации
Объявленная в России частичная мобилизация практически не отразилась на работе сферы гостеприимства. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила президент Федерации ревизоров гостеприимства Галина Драгни.
По ее словам, часть сотрудников московских ресторанов уже призвали в рамках мобилизации. Причем некоторые из них занимают руководящие должности.
"Я общаюсь со многими рестораторами в Москве. И топ-менеджмент в различных ресторанах премиум и среднего класса, действительно, будет призван. Но есть заместители, поэтому мы не расстраиваемся. Работа уже идет. Рестораны и отели продолжают работать, так что все как и было", - рассказала Драгни.
Как добавила ведущий эксперт по классификации отелей в России Ирина Дорошенко, она также занимается подготовкой кадров и обучением специалистов в сфере гостеприимства.
"Могу сказать, что в отелях большинство работников – девушки. Поэтому мы не почувствовали на себе каких-то проблем", - отметила Дорошенко.
Ранее сообщалось, что за три недели мобилизации российские рестораны потеряли от 10 до 30% гостей и выручки.