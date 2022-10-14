Прокуратура взялась за историю с ДТП, где сбили подростка с 2-летним ребенком на руках

Прокуратура организовала проверку после ДТП в Каменске-Уральском, в котором пострадали два ребенка. Водитель с 29-летним стажем сбил 14-летнюю девушку, у которой на руках был 2-летний мальчик.

Оба пострадавших были доставлены в городскую больницу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в настоящее время девочка находится на амбулаторном лечении, 2-летний мальчик – под наблюдением врачей.

Прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Также сотрудники ведомства оценят действия законодательных опекунов детей, а также органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, которые направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход административного расследования, проводимого органами полиции.