В Магнитогорске с бывшего курсанта военной академии взыскали более 150 тысяч рублей за обучение

Магнитогорский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Военной академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого к бывшему курсанту о взыскании средств федерального бюджета, затраченных на его военную и специальную подготовку.

Военная академия просила суд взыскать с бывшего курсанта задолженность в размере 153,4 тыс. рублей. Ответчик был зачислен в 2019 году на курс военного учреждения, а в 2020 году заключил контракт по военной специальности с Министерством обороны РФ в лице начальника филиала. В июне 2021 года он был отчислен в связи с неуспеваемостью.

Суд иск удовлетворил в полном объеме.