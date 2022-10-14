14 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В СНТ "Восход" в Екатеринбурге произошел крупный пожар

В СНТ "Восход" в Екатеринбурге произошел крупный пожар, в котором сгорело два садовых дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 20.44. Когда спасатели прибыли на ул. Караванная в коллективный сад, огонь уже распространился на два дома, захватил и надворные постройки. Общая площадь, на которой вспыхнул пожар, составила 400 кв.м.

Пожар по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Караванная, коллективный сад (СНТ "Восход")(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Для тушения были задействованы 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь локализован в 22.38, а в 00.23 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.12.

Теги: СНТ Восход, пожар, дом



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