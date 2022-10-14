В СНТ "Восход" в Екатеринбурге произошел крупный пожар

В СНТ "Восход" в Екатеринбурге произошел крупный пожар, в котором сгорело два садовых дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 20.44. Когда спасатели прибыли на ул. Караванная в коллективный сад, огонь уже распространился на два дома, захватил и надворные постройки. Общая площадь, на которой вспыхнул пожар, составила 400 кв.м.

Для тушения были задействованы 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь локализован в 22.38, а в 00.23 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.12.