14 Октября 2022
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области проходит День карьеры в IT «COOKIE FEST»

В Новосибирске открыли масштабную ярмарку вакансий в IT-сфере «COOKIE FEST». Как отметил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов, участвуя в церемонии открытия, ярмарка  направлена на развитие кадрового потенциала цифровой отрасли.

Юрий Петухов от лица губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поздравил участников, подчеркнув, что потребность в IT-кадрах для экономики страны сегодня очень высока, а Новосибирская область является одним из центров подготовки IT-специалистов. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, ярмарка IT-вакансий «COOKIE FEST» собрала вместе представителей компаний-работодателей, учебных заведений, студентов и всех тех, кому интересна карьера и развитие в IT-сфере. Цель Дня карьеры – презентация открытых вакансий в IT-отрасли, формирование кадрового резерва, оказание содействия в трудоустройстве IT-специалистов, а также укрепление и расширение сотрудничества с партнерами-работодателями. Участниками «COOKIE FEST» стали порядка 1000 человек, а также 30 различных компаний и организаций.

IT COOKIE FEST, цифровизация(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первый заместитель губернатора особо почеркнул, что правительство Новосибирской области уделяет повышенное внимание решению кадрового вопроса в сфере IT. Одно из важнейших направлений – реализация мер поддержки, направленных, в первую очередь, на подготовку и стимулирование кадров. Проводится работа по увеличению контрольных цифр приема на IT-специальности, созданию новых цифровых кафедр и лабораторий. Особое внимание – на поддержку учителей и преподавателей IT-дисциплин. Так, лучшие учителя информатики накануне получили по 115 тысяч от правительства региона.

В рамках Дня карьеры организована экспозиция компаний-работодателей и презентация студенческих проектов, карьерный квест, IT-квартирник с мастер-классами и личными историями построения карьеры в IT, а также кибер-дром. Одним из ключевых мероприятий «COOKIE FEST» стал «Диалог на равных» с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, руководителей IT-компаний и представителей банковского сектора.  
 

Теги: IT-сфера, COOKIE FEST, карьера, андрей травников, ярмарка вакансий



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