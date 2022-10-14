14 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Суд заставил "Уральские авиалинии" вернуть деньги за билеты матери с детьми-инвалидами

Компания "Уральские авиалинии" отказалась возвращать деньги за несостоявшийся полет женщине с детьми-инвалидами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, за 4 билета до Владивостока Наталья отдала 131 тыс. 524 рубля, однако из-за проблем со здоровьем ее детей, путешествие пришлось отменить, о чем екатеринбурженка заблаговременно предупредила авиаперевозчика. Несмотря на это, дело пришлось переносить в судебную плоскость.

Наталья обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором требовала вернуть провозную плату, взыскать неустойку за нарушение срока выполнения требований потребителя, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Представитель "Уральских авиалиний" заявил в суде, что женщина не предоставила медицинских документов, подтверждающих наличие у детей противопоказаний к полету на дату отправления воздушного судна. По этой причине суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с компании в ее пользу 129 тыс. 660 рублей за билеты, а также госпошлину в доход местного бюджета в размере 3тыс. 793 рублей 20 копеек.

Ответчик остался недоволен, а потому обратился уже в Свердловский областной суд, который решил, что Наталья была вынуждена отказаться от полета, поскольку он нес прямую угрозу жизни и здоровью ее детей. А тот факт, что екатеринбурженка не предоставила меддокументы в день обращения стало результатом тяжелых жизненных обстоятельств, в которых оказалась семья. В связи с этим суд оставил жалобу ответчика без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Теги: Уральские авиалинии, суд, билет, деньги, дети-инвалиды



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