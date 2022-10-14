14 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

В России создан союз блогеров

Состоялась первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер". Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она заявила, что цель создаваемого союза - объединить блогерское сообщество с государством. Планируется реализовать проекты, направленные на развитие взаимопонимания между властями и обществом. На базе союза будет создано экспертное сообщество, куда войдут самые активные представители блогосферы, занимающиеся социальной повесткой. Они смогут участвовать в мероприятиях, организуемых Комитетом Госдумы по вопросам семьи.

Актуальность инициативы связана в тем, что блогеры являются лидерами мнений среди молодежи и находятся в тесной взаимосвязи с подписчиками. Так, у 270 блогеров, вошедших в союз, совокупная аудитория достигает 40 миллионов человек. Поэтому это серьезная социальная сила, отмечает Останина. Она считает, что блогеры должны соблюдать этические нормы и защищать подлинные ценности и интересы России. И предлагает зарегистрировать блогерское сообщество в Министерстве юстиции.

Блогеры могли бы стать дополнительным источником информации о законодательной и нормативной базе, и власти могут в этом помочь. Особенно когда речь идет о социальных проблемах.

Теги: блогеры



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