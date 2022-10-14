Глава Карабаша ушел в отставку

Мэр Карабаша Олег Буданов покинул пост. Он переходит на работу на автомобильный завод "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, возможность моего перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно. Это нормальная ситуация, так как государство и регионы, как его часть, обязаны системно подходить к кадровым вопросам, давать оценку потенциалу каждого управленца и применять его в соответствии с требованиями времени и приоритетными задачами, стоящими перед нашим обществом", - сообщил Буданов на своей странице в соцсети.

Врио главы Карабаша назначен вице-мэр Станислав Афанасенко.