14 Октября 2022
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

Глава Карабаша ушел в отставку

Мэр Карабаша Олег Буданов покинул пост. Он переходит на работу на автомобильный завод "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, возможность моего перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно. Это нормальная ситуация, так как государство и регионы, как его часть, обязаны системно подходить к кадровым вопросам, давать оценку потенциалу каждого управленца и применять его в соответствии с требованиями времени и приоритетными задачами, стоящими перед нашим обществом", - сообщил Буданов на своей странице в соцсети.

Врио главы Карабаша назначен вице-мэр Станислав Афанасенко.

Теги: Олег Буданов, Карабаш, глава,



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