14 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Строительство дороги "Казань - Екатеринбург" забирает у города коммунальщиков

В Екатеринбурге наблюдается отток сотрудников коммунальных служб из-за строительства дороги "Екатеринбург-Казань". Об этом сегодня журналистам заявил глава города Алексей Орлов. так, по его словам, в ДЭУ Ленинского района только вчера было 12 механизаторов, сегодня их осталось 11, а уже завтра будет 10, и аналогичные цифры встречаются по всем ДЭУ.

"К сожалению, некомплект есть. Мы достаточно сильно повысили в прошлом году уровень зарплаты сотрудников ДЭУ, чтобы минимизировать отток кадров. Первый раз за последние 4 года и на 8%. Но вы все прекрасно понимаете, что у нас реализуются масштабные проекты по строительству автомобильных дорог от Казани до Екатеринбурга, поэтому, конечно, неизбежен отток кадров. Поэтому мы в этом направлении работаем, и сегодня одной из тем совещания будет вопрос укомплектования кадров наших ДЭУ", - заявил Орлов.

Рабочие ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

При этом, подчеркнул градоначальник, город полностью готов к зимнему сезону. До 15 октября вся техника будет подготовлена, включая и новые 79 единиц, закупленные в этом году. Более того, вместе с компанией "Кориб" из Татарстана Екатеринбург уже в этом году ставит планы восстановить 10 КамАЗов. Орлов отметил, что восстанавливаемость техники - 90%, благодаря чему город получит 10 почти новых авто за 60% от стоимости на рынке.

Техника ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Техника ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"За эти 2 года мы очень серьезно продвинулись по содержанию города, обновлению парка коммунальной техники. Мы примерно 20% техники пока оставляем, учитывая сухую погоду, продолжаем мыть асфальт, улично-дорожную сеть, чтобы у нас не скапливалась пыль. Продолжаем убирать листву с улично-дорожной сети, но основная часть техники уже подготовлена к работе в зимний период. В общем-то тот снегопад, который у нас внезапно случился в конце сентября, показал, что наши коммунальщики сработали достаточно оперативно, и в общем-то город и горожане не испытывали никаких неудобств", - заявил мэр.

В этом году для уборки улиц от снега и грязи будет задействовано 400 единиц техники. Сегодня глава Екатеринбурга вместе с руководителями ДЭУ обсудят насущные вопросы, в том числе касающиеся и финансирования на следующий год.

Техника ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Техника ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что коммунальщикам Екатеринбурга пообещали бронь от частичной мобилизации. Как считает мэр, такие люди больше нужны городу.

Теги: Казань-Екатеринбург, коммунальщик, зимний сезон, Екатеринбург



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