14 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале водитель с 29-летним стажем сбил девочку с ребенком на руках

На Среднем Урале автомобиль сбил девочку с маленьким ребенком. Пострадавшие в больнице.
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Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось вечером 13 октября в Каменске-Уральском: водитель "Опель Мерива" на нерегулируемом перекрестке улиц Октябрьская – Гагарина наехал на 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребенка. Несовершеннолетняя переходила проезжую часть.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, бригадой "скорой помощи" их доставили в городскую больницу Каменска-Уральского. Автомобиль получил незначительные механические повреждения.

Как выяснили в ГИБДД, 61-летний водитель "Опель Мерива" имеет стаж вождения 29 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался всего один раз. На момент аварии мужчина был трезв.

Сам водитель пояснил, что при повороте налево внезапно увидел пешеходов перед своим авто. Он предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось: девочка с ребенком на руках упала на капот и сползла вниз.

Во всех обстоятельствах инцидента сейчас разбирается Госавтоинспекция.

Теги: девочка, ребенок, сбили, Каменск-Уральский



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