14 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В центре Челябинска построят новый жилой комплекс

В Челябинске комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки одобрила строительство нового жилищного комплекса в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы, Орджоникидзе в Советском районе.

"Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта позиции № 51 на листе "План красных линий (основной чертеж)" документации по планировке территории", - говорится в заключении.

Публичные слушания по данному вопросу прошли 29 сентября. Инициатором выступила строительная компания "Магистр". Она планирует построить девятиэтажную вставку между домами 34 и 36 на улице Орджоникидзе.

На публичных слушаниях жители территории в границах улиц высказали ряд замечаний по проекту. В заключении о результатах публичных слушаний говорится, что компанией были даны развернутые ответы на указанные замечания жителей. Также были проведены рабочие встречи с представителями мэрии, депутатами и инициативной группой граждан, по результатам которых составлены протоколы, в которых содержится информация о принятых мерах для урегулирования сложившейся ситуации.

Теги: ЖК, строительство, публичные слушания,



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