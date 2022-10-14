14 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Москва
Фото: t.me/sevenandmedia / Наталья Лосева

Погиб мобилизованный 23 сентября московский чиновник

10 октября погиб мобилизованный сотрудник одного из отделов столичного правительства Алексей Мартынов, ему было 28 лет. Молодого человека мобилизовали 23 сентября, сообщила в своем Telegram-канале заместитель главреда RT Наталья Лосева.

"Лёша Мартынов. 28 лет. Начальник отдела в правительстве Москвы. Друг и коллега моих близких друзей. <…> В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб  геройски 10 октября", - написала Лосева.

Она добавила обращение в адрес Минобороны: "Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас – преступление".

Алексей Мартынов(2022)|Фото: t.me/sevenandmedia / Наталья Лосева

Теги: мобилизация, погибшие, чиновник



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