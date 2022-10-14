14 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В 70 муниципалитетах Свердловской области стал доступен "кэшаут"

Услуга "кэшаут" стала доступна в 70 муниципалитетах Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
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Снять наличные с банковской карты при совершении покупок теперь могут жители большинства муниципалитетов Среднего Урала. Количество торгово-сервисных предприятий, где предоставляется услуга "кэшаут", увеличилось в восемь раз – до 1 тыс. 300. Это отразилось на количестве и объеме операций: за шесть месяцев 2022 года свердловчане сняли наличные с карт на кассах магазинов 5,7 тыс. раз на общую сумму около 7 млн руб.

Как отмечают банкиры, это в полтора раза больше, чем год назад, как по количеству, так и по сумме. Средний чек операции составил 1 тыс. 220 руб.

Сервис "кэшаут" позволяет снимать наличные с банковской карты на кассе магазина или АЗС. Обязательное условие – совершение покупки, при этом ее сумма может быть минимальной. За один раз можно снять до 5 тыс. руб.

Как добавили в управлении, год назад это было возможно лишь в 41 муниципалитете. Увеличение – результат проекта по повышению доступности финансовых услуг, который реализуется в Свердловской области при участии Уральского ГУ Банка России.

Теги: кэшаут, карты, банки



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