14 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Глава СКР потребовал доложить, что известно о жестоком избиении мужчины в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жестокого избиения в Екатеринбурге.
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Ранее в средствах массовой информации были опубликованы кадры нападения на мужчину в столице Урала. Нападавшие наносили ему множественные удары, в то время как пострадавший стоял на коленях и не оказывал агрессорам какого-либо сопротивления.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать по данному факту доследственную проверку. Также глава федерального ведомства потребовал доложить ему об обстоятельствах произошедшего.

Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Напомним, ранее Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нападения женщины на школьника в Екатеринбурге.

Теги: СКР, избили, доклад, Екатеринбург



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