14 Октября 2022
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Общество В России
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СМИ: мобилизация резко увеличила число "мужских" вакансий

На ресурсах в интернете по подбору работы после объявления частичной мобилизации в России возросло число вакансий в "мужских" профобластях.

С 21 сентября по 11 октября поиск персонала в этих сегментах стал активнее на 74% в сравнении с тем же периодом месяц назад и на 136% — в сравнении с осенью прошлого года. Максимальный прирост отмечается в автобизнесе, IТ, сфере транспорта и логистики, в поиске рабочих.

Сервис по поиску работы Superjob отмечает рост вакансий в авто- и ж/д перевозках, станко- и машиностроении, металлургии и автосервисах. В hh.ru  сообщили, что в два раза увеличилось число объявлений с форматом постоянной удаленной работы, сообщают "Известия".

Теги: мобилизация, вакансии, работа



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