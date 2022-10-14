Газированные напитки могут подорожать минимум на 7%

С 2023 года сладкие газированные напитки в России могут подорожать минимум на 7% без учета инфляции.

Как заявили эксперты, максимум цены вырастут более чем на 20%. Это произойдет в случае, если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки.

На предстоящей неделе депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении соответствующий проект закона кабмина. Как ожидается, сбор составит 7 руб. с 1 литра. Средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

Представители основных фракций в Думе поддержали появление нового акциза, сообщают "Известия".