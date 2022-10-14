600 иностранных самолетов попали под проверку Росавиации

Росавиация до конца года проверит летную годность 599 иностранных авиалайнеров в России.

У них 31 декабря 2022 года истекает срок действия сертификатов. Об этом говорится в поручении руководителя агентства Александра Нерадько. Речь идет о тех самолетах, которые власти Бермуд и Ирландии минувшей весной оставили без действующих сертификатов летной годности (СЛГ) на фоне ограничительных мер.

Тогда правительство РФ автоматически продлило их до конца года, а Росавиация заменила иностранные СЛГ на российские. Теперь, чтобы самолеты смогли продолжить летать в 2023 году, агентство должно провести проверки. Однако в Росавиации не хватает инспекторов, которые их осуществляют. Как заявили эксперты, ведомство может не успеть продлить СЛГ всем 599 лайнерам, а в противном случае может снизиться качество проверок, сообщают "Известия".