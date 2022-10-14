СМИ: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан

В системе быстрых платежей Банка России готовят запуск переводов в Армению и Казахстан.

Переговоры с этими странами только начались. Анонсированное ранее направление перечислений — в Белоруссию — планируется протестировать в конце 2022 года. Участие в этом подтвердили четыре банка.

Как говорят эксперты, данная мера будет особенно востребована на фоне блокировки российских карт Visa и MasterCard за рубежом и трудностей со SWIFT-переводами даже в неподсанкционных банках, сообщают "Известия".