14 Октября 2022
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Политика В России
Фото:росбалт

Четверо депутатов Госдумы подготовились к мобилизации

Четверо депутатов Госдумы по собственной инициативе подготовились к тому, чтобы пополнить ряды мобилизованных россиян.

При этом законотворческую деятельность они не прекращают и депутатских полномочий с себя не складывают: пока законодательство это не разрешает. Это Александр Бородай, Виталий Милонов, Олег Голиков и Сергей Сокол.

Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Голиков и Сокол уже находятся в одной из воинских частей Ростовской области. Скоро они отправятся в зону проведения специальной военной операции.

Милонов и Бородай прибыли в свои военкоматы 13 октября и вскоре отправятся на фронт, сообщают "Ведомости".

Теги: Госдума, депутаты, спецоперация



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