"Многие из нас с этой войны не вернутся, надеюсь, я — не исключение": Пригожин о судьбе осужденных, участвующих в СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал «не пускать бультерьеров на детскую площадку», предложив «выпустить их на охоту». Так он прокомментировал запрос журналиста РБК о его отношении к законопроекту об участии осужденных в боевых действиях с возможностью дальнейшего помилования.

По словам предпринимателя, он не участвовал в разработке инициативы, однако уверен, что тяжелая статья у человека сильнее мотивирует его защищать Родину.

«На карту надо ставить либо все, либо ничего. Если ты хочешь быть полезен своей Родине, не оглядывайся назад и, если надо, пойди и умри героем. Когда у тебя впереди 10 лет и 10 лет ты уже отсидел, то ты более, чем мотивирован», — сказал Пригожин.

По его мнению, агрессивным людям лучше заняться убийством террористов, чем выяснением отношений с окружающим миром.

«Одним словом: не пускайте бультерьеров на детскую площадку, а пустите их на охоту», — заявил бизнесмен.

Также он констатировал, что многие не вернутся с фронта. По его словам, встав на тропу добра, с нее сложно свернуть. Пригожин заявил, что если помощь не потребуется на фронте, то осужденные смогут защищать интересы РФ по всему миру.

В заключение Пригожин сказал, что, оказавшись в рядах «ЧВК Вагнера», у людей появится ответственность перед обществом, а также его любовь к ним.