12 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

ФАС России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ведомстве сообщили, что продавцы получили предостережения прокуратуры. 

"По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее ФАС России начала проверку обоснованности изменения цен на спецодежду, обмундирования и снаряжение. Соответствующие запросы служба направила в крупнейшие торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен..

Также ФАС России обратила внимание продавцов на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

 

Теги: мобилизация, стоимость экипировки, ФАС России



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