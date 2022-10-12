ФАС России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ведомстве сообщили, что продавцы получили предостережения прокуратуры.

"По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ФАС России начала проверку обоснованности изменения цен на спецодежду, обмундирования и снаряжение. Соответствующие запросы служба направила в крупнейшие торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен..

Также ФАС России обратила внимание продавцов на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.