Свердловские полицейские спасли ребенка, у которого случился приступ

12 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: В. Н. Горелых

Свердловские полицейские спасли ребенка, у которого случился приступ

Сотрудники полиции из подразделения ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области при патрулировании вверенной территории пришли на помощь 15-летнему подростку, у которого случился приступ, и он потерял сознание. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел на 32 км автодороги "Екатеринбург-Реж-Алапаевск".

Наряд ДПС в составе лейтенанта Никиты Ноцика и сержанта Максима Непеина в установленном порядке нес службу. Неожиданно к ним обратился водитель автомобиля "Лада-Ларгус", в салоне которого находилась его супруга и четверо детей, один из них был в тяжелом состоянии.

"Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги. Незамедлительно экипаж госавтоинспекторов передал информацию оперативному дежурному, после чего с включенными спецсигналами начал сопровождение "Лады". На подъезде к городу Березовскому автомобиль с ребенком сотрудники ГИБДД передали своим коллегам - старшему лейтенанту Дмитрию Говорухину и сержанту Никите Тихомирову, которые оперативно доставили нуждающегося в экстренной помощи подростка до ЦГБ, где уже ждали врачи. Благодаря безотлагательному реагированию полицейских и медиков мальчику было оказано качественное лечение. Спустя два дня, он благополучно выписался и отправился домой. Родители Кирилла, так зовут спасенного, высоко оценили слаженность действий свердловских стражей порядка и обратились в региональное ГУ МВД со словами благодарности в адрес инспекторов ГИБДД за оказанную помощь, чуткость и неравнодушие", - отметил полковник Горелых.

Теги: Никита Ноцик, Максим Непеин, Никита Тихомиров, Дмитрий Говорухин, ребенок, приступ, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети