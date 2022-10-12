Свердловские полицейские спасли ребенка, у которого случился приступ

Сотрудники полиции из подразделения ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области при патрулировании вверенной территории пришли на помощь 15-летнему подростку, у которого случился приступ, и он потерял сознание. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел на 32 км автодороги "Екатеринбург-Реж-Алапаевск".

Наряд ДПС в составе лейтенанта Никиты Ноцика и сержанта Максима Непеина в установленном порядке нес службу. Неожиданно к ним обратился водитель автомобиля "Лада-Ларгус", в салоне которого находилась его супруга и четверо детей, один из них был в тяжелом состоянии.

"Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги. Незамедлительно экипаж госавтоинспекторов передал информацию оперативному дежурному, после чего с включенными спецсигналами начал сопровождение "Лады". На подъезде к городу Березовскому автомобиль с ребенком сотрудники ГИБДД передали своим коллегам - старшему лейтенанту Дмитрию Говорухину и сержанту Никите Тихомирову, которые оперативно доставили нуждающегося в экстренной помощи подростка до ЦГБ, где уже ждали врачи. Благодаря безотлагательному реагированию полицейских и медиков мальчику было оказано качественное лечение. Спустя два дня, он благополучно выписался и отправился домой. Родители Кирилла, так зовут спасенного, высоко оценили слаженность действий свердловских стражей порядка и обратились в региональное ГУ МВД со словами благодарности в адрес инспекторов ГИБДД за оказанную помощь, чуткость и неравнодушие", - отметил полковник Горелых.