12 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Челябинский губернатор рассказал о чиновниках, призванных в армию в рамках частичной мобилизации

В ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации были призваны руководители органов исполнительной власти в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

По словам Алексея Текслера, в области есть немало примеров, когда представители власти пошли в армию по мобилизации либо по собственному желанию.

"Я поддерживаю эти стремления. Мы гордимся нашими ребятами и мобилизованными, и добровольцами", - подчеркнул он.

При этом губернатор отметил, что свыше 21% от общего количества уже мобилизованных в Челябинской области – добровольцы.

"Также мы видим большое количество заявлений на запись добровольцем через специальную платформу на портале Гослуслуг. Это количество, тех кто через специальную форму ежедневно пишет заявление, только растет", - добавил глава региона.

Теги: мобилизация, чиновник, Алексей Текслер,



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