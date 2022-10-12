"Не до съездов": "Единая Россия" в этом году может пропустить общероссийское партийное собрание

Съезд "Единой России" в 2022 году может не состояться. Ранее его проведение планировалось на четвертый квартал.

Отменить общероссийское партийное собрание могут "в связи с текущей ситуацией – не до съездов", цитирует РИА Новости заместителя секретаря генсовета партии Александра Сидякина.

Между тем, до сих пор не состоялось и ежегодное послание президента Федеральному собранию. Перед вступлением в состав РФ новых регионов его анонсировали, но никаких прогнозов по дате проведения до сих пор нет.